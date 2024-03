"Ipotizzando che Lautaro passi dagli attuali 6,2 agli 8 milioni offerti per prolungare dal 2026 al 2028, bisogna calcolare un aumento lordo di 3,6 a stagione. Barella, anche lui vicino al rinnovo costerebbe al club 3 milioni in più (da 5 a 6,5 netti), così come l’upgrade dello scorso inverno per Dimarco (da 2,2 a 4 netti) vale 3,6 milioni. Resteranno anche Darmian e Mkhitaryan che però -complice anche l’età - hanno allungato a cifre pressoché identiche alle attuali. Ad alzare il monte concorrono poi Zielinski e Taremi, arrivati a zero da Napoli e Porto. Il polacco guadagnerà 4,5 milioni netti, l’iraniano 3. In linea teorica il costo dell’attaccante verrà quasi del tutto ammortizzato dall’uscita di Sanchez (2,8), in scadenza. Ma il Niño potrebbe anche rimanere, perché con la prospettiva di giocare una settantina di partite (quasi due campionati), la quinta punta potrebbe servire. L’alternativa – con conseguente risparmio – sarebbe puntare sul gioiellino Valentin Carboni, di rientro dal prestito a Monza", commenta la Rosea che cita, invece, tra i partenti Cuadrado, Klaassen e Sensi che libererebbero circa 12 mln lordi.