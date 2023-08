Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, lo staff medico nerazzurro lavora per recuperarlo in tempo. Se Acerbi non dovesse farcela. al suo posto giocherà Stefan de Vrij. Dumfries e Mkhitaryan al momento sono leggermente in vantaggio, ma Cuadrado e Frattesi lavorano per una maglia da titolare all'esordio. Nel Monza saranno titolari gli ex Inter Gagliardini e D’Ambrosio.