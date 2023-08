Inter-Monza, le formazioni UFFICIALI: Thuram con Lautaro, confermato Mkhitaryan

Si alza il sipario sulla nuova stagione dell'Inter di Simone Inzaghi, cambiata molto in questa sessione di calciomercato. E il campionato riparte con una sfida subito ostica, quella con il Monza di Raffaele Palladino, piena di ex e che l'anno scorso ha portato via 5 punti su 6 ai nerazzurri. Per l'occasione il tecnico nerazzurro si affida alle sue certezze: Sommer tra i pali, De Vrij in mezzo alla difesa per rimpiazzare l'acciaccato Acerbi, Darmian e Bastoni ai suoi fianchi. In mezzo Calhanoglu con Barella e Mkhitaryan, preferito a Frattesi, con Dumfries e Dimarco sulle fasce, con i nuovi Cuadrado e Carlos Augusto pronti a subentrare. In attacco la coppia Thuram-Lautaro.