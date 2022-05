Inter, Moratti: “Lautaro con Dybala? Magari! 5 maggio? Il Cholito ora può…”

Le parole dell'ex presidente nerazzurro: "Scudetto? Ci credo come doveroso che sia, come ci credo dal primo giorno della stagione"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni de L'Interista, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato così della corsa scudetto e delle possibilità dei nerazzurri di conquistare il tricolore: "Adesso è il tempo della scaramanzia e dell'attesa: aspettiamo il Milan sperando in un passo falso. Ci credo come doveroso che sia, come ci credo dal primo giorno della stagione, come ci crede ogni interista.

Sicuramente abbiamo dimostrato di avere il carattere per poterlo fare, per provare a vincere questo scudetto, però... Non dipendendo più soltanto da noi, quel che possiamo fare è quanto l'Inter ha fatto ieri: vincere e sperare di aver messo pressione all'avversario.

Un gol di Simeone al Milan? Potrebbe essere la soluzione ideale per chiudere il cerchio e per tornare in amicizia con il grande Cholo. Spero che vada così. Si scherza - ha proseguito -, con lui l'amicizia c'è e ci sarà sempre, anche se certe cose si fa fatica a dimenticarle, anche dopo anni.

Lautaro da blindare? Bravissimo, sì. Finalmente sta riuscendo ad esprimere al massimo tutte le sue qualità, è cresciuto tanto. Ieri ha fatto due gol meravigliosi, dal coefficiente di difficoltà elevato. Sicuramente il giocatore da cui ripartire in ogni caso. Dybala? Due giocatori con quella classe riuniti nello stesso club... magari! Sarebbe molto interessante vederli giocare assieme all'Inter, vediamo come evolve la cosa".

Inzaghi? E' stato bravissimo, per tirare le somme aspettiamo di vedere il finale di stagione. Sicuramente sono fiducioso anche per il futuro, si può costruire qualcosa di veramente bello. Le cose belle però vanno costruite giorno per giorno con il lavoro", ha concluso Moratti.