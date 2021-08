Pedullà – Nandez, l’Inter aspetta via libera. Le novità sul summit e Nainggolan

La società nerazzurra attende l'ok del club sardo per il passaggio del centrocampista alla corte di Inzaghi

In attesa dell’intesa totale. Nahitan Nandez non vede l’ora di vestire la maglia dell’Inter, ma mancano ancora alcuni dettagli tra la società nerazzurra e il Cagliari. Come riportato da Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia e della Gazzetta dello Sport, su Twitter, per Nandez “l’Inter aspetta il via libera. Ma almeno nel pomeriggio non sono previsti incontri con il Cagliari”, si legge.