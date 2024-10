Terminato il mini-ciclo che si è concluso con tre vittorie nelle ultime 3 partite, l'Inter ha lanciato un segnale chiaro al Napoli, attuale capolista della Serie A. Tra la squadra di Conte e i nerazzurri si preannuncia un duello lungo sette mesi, senza dimenticare chi è dietro, la Juve soprattutto. "Inzaghi è certamente partito dal 3-5-2 di Conte, nel 2021. Ma ha via via aggiunto del suo, anche perché ha subito perso un perno fondamentale come Lukaku, dunque il modo di giocare per forza di cose doveva essere modificato. Tre anni dopo siamo a una squadra in cui quasi tutti fanno quasi tutto. Del 3-5-2 resta un foglietto scritto nel tabellino iniziale", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"L’Inter di oggi sviluppa il suo calcio in un altro modo, le posizioni medie contro il Torino - ma è sempre così, ormai - raccontano di un 4-4-2 o 4-2-4 in fase di possesso palla, con Dimarco e Dumfries (più il primo del secondo) in linea con Thuram e Lautaro, Calhanoglu che si abbassa in difesa al fianco di Acerbi in costruzione, Barella (nell’ultima partita Frattesi) che resta vicino a Mkhitaryan e Bisseck/Pavard e Bastoni che fanno di fatto i terzini. Conta il modo di occupare gli spazi, non chi li occupa. Ecco perché può capitare di vedere Acerbi farà un assist piazzato lassù a sinistra, per intendersi".