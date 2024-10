Club vigile su David

Ecco perché da tempo circola il nome di Jonathan David, attaccante in scadenza con il Lilla, che a quanto pare non rinnoverà il proprio contratto. L’occasione è ghiotta, anche se in realtà in viale della Liberazione si riflette sul fatto che forse servirebbe qualcuno in grado di aggiungere caratteristiche diverse al reparto offensivo, cosa che invece Jonathan David faticherebbe a fare.