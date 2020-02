VIDEO / Conte: “Noi su più tavoli. Quando uno ha fame deve sedersi e mangiare”

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa del derby vinto contro il Milan in rimonta per 4-2:

“È un sogno sia per noi che per la Lazio, questo è fuori dubbio. Ma può esserlo anche per l’Atalanta o per la Roma. Stiamo parlando di un campionato stradominato da una squadra negli anni che ha strameritato di vincere. Oggi ci troviamo nel bel mezzo del cammin di nostra vita (ride, ndr)’, c’è quantomeno un po’ di bagarre. Ho sentito alcuni calciatori della Juventus che dipende da loro. Noi dobbiamo farci trovare pronti. Abbiamo un ciclo importante, ne abbiamo altre 10 da fare contro squadre importanti come la Lazio. Abbiamo la semifinale di Coppa Italia, ci dobbiamo sedere a più tavoli possibili, quando uno ha fame si siede per cercare di magnare. Dopo questo ciclo avremo una visione molto molto più chiara di dove siamo, che cosa veramente possiamo fare”.