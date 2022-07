Inter-Nike, rinnovo solo ad almeno 30 mln: il club non esclude altri marchi se…

Il club sta lavorando al rinnovo del contratto, in scadenza nel 2024, con il marchio statunitense. Per ora accordo lontano ma c'è fiducia

Eva A. Provenzano

L'Inter e la partnership con la Nike. La Gazzetta dello Sport spiega che si lavora sul rinnovo della sponsorizzazione e spiega che al momento "il contratto è sottostimato rispetto al valore di mercato".

Il primo contratto con il noto marchio sportivo, la società nerazzurra lo ha chiuso nel 1998. E l'ultimo rinnovo è arrivato nel 2014 "sotto la gestione Thohir, e prevede bonus e malus molto più alti della media". Quando la società nerazzurra non militava in Europa lo sponsor tecnico versava nelle sue casse sui 4 mln. Da quando l'Inter è tornata in CL in pianta stabile Nike ha riconosciuto un aumento di 12.5 mln di euro al club. 13.5 i mln guadagnati per la vittoria dello scudetto nella penultima stagione e aria tesa quando è arrivato l'accordo con Moncler, azienda che veste la squadra al di fuori dal campo, c'era stata la minaccia di riduzione del compenso di un mln.

In ogni caso si tratta di un contratto che è stato sottoscritto e rinnovato in altri tempi e che - spiega la rosea - "non valorizza il percorso di crescita della società nerazzurra negli ultimi anni".

Si lavora al rinnovo

Per questo da mesi i dirigenti interisti lavorano sul rinnovo del contratto. L'intenzione è quella di proseguire con la Nike ma si vuole rinnovare su basi diverse. Zhang e i suoi vogliono arrivare a guadagnare almeno 30 mln dalla partnership. Per il momento - sottolinea Iaria sul quotidiano sportivo - c'è distanza tra richiesta e offerta, ma la speranza è che la trattativa possa chiudersi in maniera positiva. E nelle scorse ore è stata annunciata ufficialmente la collaborazione con Konami- marchio di rilievo nel mondo del gaming - che nella prossima stagione apparirà sui kit di allenamento (logo eFootball) e ha acquistato i diritti di denominazione del centro sportivo di Interello, quello dove si allenano i giovani nerazzurri. Un accordo di 45 mln per sei anni.