Da Interello al kit di allenamento, Konami paga 45 mln: i dettagli dell’accordo con l’Inter

E' notizia di queste ore la nuova partnership stretta da Inter e Konami, colosso giapponese del gaming, per i prossimi anni: i dettagli

E' notizia di queste ore la nuova partnership stretta da Inter e Konami, colosso giapponese del gaming, per i prossimi anni. Una collaborazione che, come annunciato dal club nerazzurro, interesserà il kit di allenamento della prima squadra, ma anche i naming rights di Interello, centro sportivo della squadra giovanile. Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza, l'Inter incasserà da questo accordo nel complesso 45 milioni di euro in sei anni, ovvero 7,5 milioni a stagione. Scrive la testata: