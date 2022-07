Morita (Konami): “Ingresso nell’Inter molto emozionante. Ci porterà successi”

Inter e Konami hanno raggiunto un importante accordo per una nuova partnership . Il logo e il nome della lsocietà leader nel gaming compariranno sul retro del training kit della prima squadra maschile, femminile e delle squadre giovanili, oltre che sul kit pre-match indossato dai giocatori nel riscaldamento di tutte le competizioni nazionali.

Non solo: Konami infatti deterrà anche i naming rights del Centro Sportivo casa di Inter Women e del Settore Giovanile. La struttura prenderà così il nome di KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti.