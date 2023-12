Inter, non è un dramma. Ma Inzaghi si è preso un rischio troppo grande

La notizia peggiore non riguarda l'eliminazione. Quella rientrava nel novero delle possibilità e l'Inter, pur chiamata a provare a superare il turno, avrebbe dovuto evitare di scacciare a prescindere il concetto. Vincere ad ogni costo non poteva e non doveva essere il motto di serata, mettendo sui patti della bilancia rischi e opportunità di uno snodo del calendario così insidioso. Simone Inzaghi, che neanche con la Real Sociedad aveva spremuto così Lautaro, si è invece lasciato sopraffare dalla voglia di tenere aperto l'ennesimo tavolo stagionale. Non avrebbe voluto lasciare nulla per strada: oltre la qualificazione, spera ora di non dover rinunciare (quantomeno a lungo) all'argentino. La sua smorfia all'uscita dal campo ha tenuto col fiato sospeso più degli ultimi minuti in svantaggio alla ricerca del pari.