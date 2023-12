Inter, si sblocca Barella e Calha non si ferma più: tutti i numeri del centrocampo

Il primo gol stagionale di Nicolò Barella, il primo su azione di Hakan Calhanoglu. Sono tanti i segnali importanti e positivi con cui Simone Inzaghi è tornato a Milano dalla trasferta del Maradona. L'Inter ha vinto 3-0 sul campo della squadra campione d'Italia in carica e lo ha fatto grazie a due gol dei suoi centrocampisti e l'ex Cagliari ha anche servito l'assist per la splendida rete di Calha. Sky Sport ha preso in esame i numeri in campionato della mediana nerazzurra, escludendo così gli esterni.