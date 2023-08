Sky – Inter, spunta un nome nuovo per la difesa. Samardzic non verrà sostituito. E Correa…

Secondo quanto riportato da Sky Sport, in casa Inter è tempo di valutazioni per capire chi sarà il rinforzo in difesa. Nell'elenco che comprende Tanganga (Tottenham), Chalobah (Chelsea), Tomiyasu (Arsenal) e Pavard (Bayern Monaco), va aggiunto anche Mavropanos dello Stoccarda.

L'Inter sta valutando la strategia migliore per capire le varie disponibilità delle squadre - se aprono al prestito o altre formule favorevoli - prima di affondare il colpo ma non è da escludere che il club nerazzurro potrebbe utilizzare il tesoretto non investito per Samardzic, tenuto conto che è probabile che verrà sostituito da Sensi, per prendere un difensore non solo in prestito.