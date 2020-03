Inter e Milan presenteranno i nuovi progetti per il Nuovo San Siro: ecco quando. I club…

Oggi si è svolto un incontro tra i due club milanesi, Inter e Milan, e il comune di Milano. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, i club ad aprile presenteranno i nuovi progetti per il nuovo San Siro tenendo conto delle indicazioni ricevute dal Consiglio Comunale. L’incontro si è svolto in teleconferenza e aveva l’obiettivo di “ricominciare il percorso dopo lo stop forzato delle ultime settimane. Il tema resta comunque le volumetrie, seppur durante il vertice le parti non siano entrate nel dettaglio dei numeri quanto piuttosto sul metodo“.

(Calcio e Finanza)