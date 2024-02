"L'Inter e Inzaghi scoprono un nuovo Sanchez. Una versione riveduta e corretta del Nino Maravilla, di sicuro meno vistosa e prolifica rispetto a quella di un tempo, ma comunque a suo modo preziosa e decisiva". Apre così l'articolo della Gazzetta dello Sport in merito al rendimento, negli ultimi due mesi, di Sanchez . Osservare le statistiche sui gol segnati (solo 2) è limitante anche perché il campo sta dimostrando come Inzaghi abbia ragione a sottolineare l'impatto dalla panchina dell'attaccante cileno.

"Pur senza andare a segno, Sanchez ha messo lo zampino in cinque delle ultime dieci vittorie e ha dato il proprio contributo diretto negli ultimi tre successi consecutivi in campionato. Dopo la netta vittoria contro il Lecce, il tecnico nerazzurro ha nuovamente sottolineato l’importanza di Arnautovic e Sanchez, i due bomber di scorta tanto criticati nella prima parte di stagione", sottolinea la Rosea. Sanchez, che è stato anche decisivo nei due gol segnati in Champions contro Salisburgo e Benfica, ha fornito l'assist a Frattesi per il 3-0 in Supercoppa con la Lazio e nei minuti finali col Napoli ha dato il là all'azione che ha portato alla rete decisiva di Lautaro in finale. Il cileno è stato protagonista anche nelle ripartenze magistrali contro Roma e Salernitana che hanno portato al gol di Bastoni all'Olimpico e di Arnautovic contro i granata.