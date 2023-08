Benjamin Pavard si avvicina all’Inter. Come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, “l’Inter è ora pronta a pagare più di 30 milioni di euro bonus inclusi per Pavard. Il Bayern e l’entourage del giocatore sono informati. Il punto cruciale resta il Bayern, che deve trovare il sostituto del difensore prima di dare il via libera definitivo”, ha spiegato.