Inter, osservatori a Lens per Openda: tanta la concorrenza, fissato il prezzo

I nerazzurri sono alla ricerca di rinforzi per il reparto avanzato: nel mirino c'è l'attaccante belga, classe 2000

L'Inter sta setacciando da mesi il mercato europeo in cerca di rinforzi per il reparto offensivo, a maggior ragione considerate le grandi difficoltà palesate di recente dagli attaccanti attualmente in rosa e la loro conferma tutt'altro che scontata in vista della prossima stagione. Tra i nomi presenti sulla lista della dirigenza nerazzurra c'è anche quello di Loïs Openda, belga classe 2000, attualmente in forza al Lens: al primo anno in Ligue 1 ha già segnato 15 reti, ed è ormai membro stabile della sua Nazionale.

Arrivato in Francia per 10 milioni di euro dopo due stagioni in Olanda con il Vitesse (dove era in prestito dal Club Brugge), Openda è definitivamente esploso con la maglia giallorossa del Lens, con cui si sta giocando la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Giovane, veloce, dotato di uno spiccato senso del gol, l'attaccante belga sta attirando su di sè l'interesse di numerose squadre: tra queste, secondo Footmercato, ci sarebbe anche l'Inter, che avrebbe inviato degli osservatori per vederlo in azione dal vivo.

La concorrenza non manca di certo: Leeds, Monaco, Marsiglia, Eintracht Francoforte hanno messo il giocatore nel mirino. Sotto contratto fino al 2027, al momento Openda sta bene al Lens e non ha fretta di cambiare aria. Ma in caso di una buona offerta sia per il club che per l'attaccante, il cui valore oggi oscilla intorno ai 30 milioni di euro, potrebbe diventare doverosa una riflessione.