Inter, per l’attacco c’è un altro profilo che i nerazzurri tengono d’occhio

I profili che segue l'Inter per il dopo Big Rom, sono quelli di Retegui, Firmino e Marcus Thuram e non solo

Il futuro di Romelu Lukaku sembra ormai segnato. Con molta probabilità al termine della stagione l'attaccante belga tornerà al Chelsea. I profili che segue l'Inter per il dopo Big Rom, sono quelli di Retegui, Firmino e Marcus Thuram. Ma, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, c’è anche un altro profilo che i nerazzurri tengono d’occhio. Ed è quello del belga Lois Openda, 23 anni, che quest’anno con il Lens in Ligue 1 ha messo insieme 15 reti in 31 presenze.

"Tracce da seguire, ma di sicuro il club di Zhang è deciso a cambiare profondamente volto al reparto offensivo, che soprattutto da gennaio in avanti ha mostrato lacune pesanti in termini di continuità e anche in fase realizzativa. Lautaro non è più lui, fisicamente è a terra. Dzeko non segna in campionato dal 4 gennaio, Correa è fischiato appena tocca palla a San Siro, di Lukaku abbiamo già detto".