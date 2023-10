Inter, peggio il tradimento Icardi o Lukaku? Perché Marotta preferisce l’argentino

Entrambi hanno di certo creato grosso dispiacere ai tifosi dell'Inter. Per motivi diversi, in situazioni comunque molto particolari. Romelu Lukaku e Mauro Icardi hanno dato tanto alla causa nerazzurra, nessuno lo dimentica, ma l'epilogo della loro avventura ha macchiato irrimediabilmente anche i ricordi più belli. Ma chi ha tradito maggiormente i colori della Beneamata? Al confronto si è prestato anche Beppe Marotta, che si è ritrovato a gestire entrambe le situazioni in prima persona. L'amministratore delegato dell'Inter non ha avuto dubbi: il belga è quello che si è comportato peggio. Ma perché? Il motivo è presto spiegato.

Caso Icardi

"Il pensiero dell'a.d. è lo stesso di tutti gli altri manager di viale della Liberazione", innanzitutto sottolinea la Gazzetta dello Sport. Il focus della rosea poi prosegue: "Sia perché la ferita per la traumatica rottura con Big Rom è fresca sia perché diversi sono stati i comportamenti del belga e dell'argentino". In particolare, sull'ex capitano: "Icardi ha manifestato il suo amore per la maglia dell'Inter fino all'ultimo, ha avuto la "colpa" di non dissociarsi nello spogliatoio dalle dichiarazioni della moglie-agente Wanda Nara (creavano problemi con alcuni compagni) e ha cercato in ogni modo di ricucire. Anche quando era stato messo fuori squadra, gli è stata tolta la maglia numero 9 (finito sulle spalle di Big Rom) ed è stato costretto ad allenarsi a parte".