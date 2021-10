Lazio-Inter, difficoltà in attacco per Inzaghi: Dzeko unico perno. L’ultima alternativa…

Anche se l'Inter ha organizzato un charter per i suoi giocatori in Sudamerica, il tecnico potrebbe comunque non avere a disposizione Lautaro

Eva A. Provenzano

100mila euro per permettere ad Inzaghi di avere i sudamericani a disposizione. Arriveranno sabato, direttamente a Roma, dove alle 18 si giocherà la partita Lazio-Inter. L'allenatore non avrà due terzi dell'attacco. Lautaro e Correa arriveranno poche ore prima rispetto al fischio d'inizio della gara contro i biancocelesti. Sanchez e Vidal probabilmente non faranno neanche in tempo a rientrare e saranno gli ultimi a raggiungere i compagni. Dzeko è l'unico elemento sul quale potrà contare Inzaghi, rientrerà dopo la gara tra Bosnia e Ucraina. L'attaccante diventa così il perno dell'attacco nerazzurro, lui che ha affrontato i biancocelesti nel derby di Roma.

I numeri di Dzeko con la Lazio

Il suo bilancio contro la Lazio dice 14 partite giocate: 7 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, con 3 gol segnati e 2 assist forniti. Non sarà una giornata banale per lui e il tecnico: ognuno a modo loro affronteranno il loro passato. Il tecnico dovrà trovare una soluzione in attacco per rimediare alle assenze imposte delle Nazionali.

L'ultima soluzione impiegata

A inizio campionato aveva provato la soluzione Sensi, ma il centrocampista tornerà ad allenarsi in gruppo a partire da lunedì e le sue condizioni verranno valutate in vista della partita di sabato.

(Fonte: SS24)