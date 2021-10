Mossa Inter per la seconda stella: a gennaio acquisto certo. “C’è profilo ben preciso”

Ad Appiano Gentile c'è una pazza voglia di inseguire un traguardo storico come la seconda stella. Tutti vogliono entrare nella leggenda

Ad Appiano Gentile c'è una pazza voglia di inseguire un traguardo storico come la seconda stella. Tutti vogliono entrare nella leggenda e regalare ai tifosi dell'Inter una gioia immensa. In quest'ottica, Beppe Marotta nei giorni scorsi ha promesso un paio di acquisti per rinforzare la squadra a disposizione di Simone Inzaghi. Qualora in attacco partisse Sanchez, l'identikit preciso corrisponde al nome di Luka Jovic:

"L’Inter andrà su un calciatore pronto, che ha già conosciuto palcoscenici importanti. Non un giovane, non è gennaio il tempo giusto per quei tipi di investimenti. Luka Jovic, pur avendo una carta d’identità molto interessante (classe 1997), è un attaccante che rientra in questa categoria. E nel Real Madrid sta vivendo un inizio di stagione anonimo: Ancelotti non lo prende quasi mai in considerazione, nel reparto è chiuso da molti giocatori, il suo impiego complessivo tra campionato e Champions racconta di appena 84 minuti trascorsi in campo, poco più che nulla. Il serbo piace ai nerazzurri da diverso tempo".