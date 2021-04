Inter, piano chiaro: 6 punti in 4 giorni. “Conte non si fida: così stasera con lo Spezia”

L'Inter vuole mettere al sicuro lo scudetto il prima possibile: Conte non fa calcoli e punta a 6 punti nelle prossime due gare

Sono apparentemente semplici i prossimi due impegni di campionato dell'Inter, che affronterà stasera lo Spezia e domenica il Verona. Ma nell'ambiente interista non esiste assolutamente la parola sottovalutare, tasto su cui sta premendo moltissimo Antonio Conte. Spiega La Gazzetta dello Sport: "Conte non si fida. L’ha spiegato ai suoi giocatori, nelle ultime ore. E in qualche modo lo conferma con le scelte di formazione: a meno di sorprese dell’ultimo minuto, l’Inter di stasera a La Spezia sarà quella dei “titolarissimi”: la SDB in difesa, Hakimi e il rientrante Perisic sulle fasce, Eriksen con Barella e Brozovic in mezzo, in attacco Lukaku e Lautaro.