Sapremo presto chi sarà il proprietario dell'Inter , nei prossimi giorni se non nelle prossime ore. E La Gazzetta dello Sport dipinge due scenari possibili tra Steven Zhang, Pimco e Oaktree per il club nerazzurro: "Uno scenario porta alla fumata bianca con Zhang che darebbe continuità al progetto, permetterebbe di programmare meglio anche il prossimo mercato estivo e valutare nel tempo se portare avanti la ricerca di un acquirente - c’è l’interesse di un fondo saudita.

Non Pif, che ha il controllo del Newcastle in Inghilterra, ma di un membro della dinastia regnante Al-Saud che ha il suo perno nel principe ereditario Mohammed Bin Salman - o se trovare i mezzi per andare avanti, magari con un socio di minoranza. In alternativa, si potrebbe procedere con un nuovo finanziamento con la stessa Oaktree, che però a quel punto avrebbe anche l’opzione di escutere per il mancato pagamento del debito e di prendersi la gestione dell’Inter.