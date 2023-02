Inter-Porto, le formazioni UFFICIALI: in avanti c’è Dzeko con Lautaro

Le scelte di Simone Inzaghi e Sergio Conceicao per la gara di Champions League in programma questa sera al Meazza

Tutto pronto per Inter-Porto. Al Meazza tra circa un'ora si alzerà il sipario sugli ottavi di Champions League per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Sfida ostica, ma sicuramente alla portata di chi ha eliminato il Barcellona nella fase a gironi. Il tecnico nerazzurro ha sciolto gli ultimi dubbi ed ha deciso di schierare Edin Dzeko al fianco di Lautaro Martinez, con Lukaku pronto a subentrare a gara in corso. Anche Sergio Conceicao ha fatto le sue scelte, con Taremi terminale offensivo e André Franco, Galeno e Pepê alle sue spalle.