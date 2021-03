Eriksson: “Inter la più forte d’Italia. Ibra? Ancora il migliore in Svezia”

L'ex allenatore della Lazio ha parlato di alcuni temi che riguardano il nostro campionato

Sven-Göran Eriksson , allenatore e volto storico del calcio svedese e internazionale, ha parlato del campionato di Serie A e del ritorno in nazionale di Ibrahimovic ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Queste le sue considerazioni: "A dir la verità non mi sorprende. Zlatan è unico, stupisce sempre sia a livello di club che di Nazionale. Col Milan sta facendo una stagione fantastica, quindi perché fare a meno di lui nella Svezia? Ibra, a quasi 40 anni, resta indubbiamente il calciatore svedese più forte di tutti".

"Non so cosa stia mancando alla Juventus, ma mi sembra così così... Col Benevento ha perso tre punti importantissimi nella corsa Scudetto e, al contempo, l'Inter di Conte è la squadra più forte in Italia quest'anno".