Inter, nel 2024 scade il prestito: il club potrebbe essere venduto. L’obiettivo della dirigenza

Nelle ultime sessioni di mercato, Marotta e Ausilio hanno avuto il difficile compito di mantenere l'Inter al top nonostante i problemi finanziari della proprietà cinese. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la politica di mercato obbligatoriamente a saldo zero conferma una realtà evidente a tutti. "L’Inter è un club la cui proprietà non può apportare finanza".