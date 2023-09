Cds – Monte ingaggi, spesa per gli ammortamenti e mercato: Inter creativa e sostenibile

Quello dell'Inter è stato un mercato movimentato e non semplice. Nella difficile situazione finanziaria in cui si trova, il club nerazzurro ha dovuto sostituire 11 giocatori ingaggiandone altrettanti. Marotta e Ausilio sono riusciti nella difficilissima missione di fare un mercato quasi a saldo zero. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il saldo complessivo tra milioni in entrata e in uscita per acquisti di cartellini, prestiti e altre somme è in pareggio quasi perfetto: 107,5 in uscita contro 104,5 in entrata.