È con questa consapevolezza che l’Inter si lancerà nella prossima Champions. Lo scudetto porterà circa 10 milioni in più rispetto alle altre italiane qualificate, ma nessun vantaggio pratico. Con il nuovo formato infatti le squadre saranno suddivise in quattro fasce da cui, a prescindere dalla propria, pescheranno due club per livello per giocare un totale di otto partite, equamente divise tra casa e trasferta. La classifica sarà unica e mai come stavolta sarà importante fare risultato anche per incassare di più", spiega la Gazzetta dello Sport.