GdS – Inter, si risparmia con Skriniar e si lavora a due priorità. Dzeko…

Skriniar ha detto no al rinnovo di 6 mln + bonus che l'Inter gli aveva offerto e quei soldi saranno destinati alla permanenza di Bastoni e Calhanoglu, entrambi in scadenza nel 2024. I due giocatori avranno il rinnovo di contratto prima della fine di questa stagione. Anche perché non si ripeta quello che è accaduto con lo slovacco.

Bastoni e la sua permanenza sono ritenuti una priorità dall'Inter, lui che nella scorsa estate era stato nel mirino dei club di Premier League, si era tolto li stesso dal mercato. Le basi per il suo rinnovo sono state gettate con l'agente che è Tinti, lo stesso che segue Darmian. La richiesta per il rinnovo è di cinque, cinque mln e mezzo, l'Inter ne offrirebbe, secondo La Gazzetta dello Sport 4.5 con i bonus legati alle vittorie.

Gli altri rinnovi

Nel 2023 scadono anche i contratti di Dzeko, D'Ambrosio, Cordaz, Handanovic, Dalbert e Gagliardini. L'attaccante bosniaco guadagna 5,5 mln, il club nerazzurro è disposto a rinnovare ma lui dovrebbe tagliare il suo ingaggio. Ha 37 anni ma si sente ancora importante e secondo la rosea non è disposto ad uno sconto corposo sullo stipendio. Sirene dall'America per lui. Handanovic potrebbe restare come secondo di Onana e Cordaz può essere confermato come terzo portiere. D'Ambrosio è considerato un uomo spogliatoio e dovrebbe rinnovare nonostante venga impiegato poco. Andranno via Dalbert e Gagliardini.