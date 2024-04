Scelte fatte in casa Inter per la sfida di questa sera contro l'Empoli in programma alle 20.45 a San Siro: ecco la probabile formazione

Scelte fatte in casa Inter per la sfida di questa sera contro l'Empoli in programma alle 20.45 a San Siro. Come raccolto da FCIN1908, tra i pali nerazzurri è atteso Audero e non Sommer, ancora non al 100%: non si vogliono correre rischi. In difesa pronto il terzetto composto da Pavard, Acerbi e Bastoni, con Dimarco sulla corsia mancina e Darmian in pole su Dumfries a destra.