GdS – Inter, probabile formazione anti-Porto: panchina Brozovic, tra Lukaku e Dzeko…

Solo domani Simone Inzaghi scioglierà il dubbio in attacco. Lukaku o Dzeko? Dzeko o Lukaku? È il grande rebus di formazione di casa Inter per l’andata degli ottavi di finale di Champions League col Porto. Le ultimissime sull’undici di partenza dei nerazzurri arrivano dal sito della Gazzetta dello Sport.

“Le indicazioni della vigilia danno Romelu Lukaku in lieve vantaggio su Edin Dzeko per far coppia con capitan Lautaro Martinez, ma tutto può essere ribaltato da una notte di riflessioni e dalle sensazioni dell'ultimo momento. Se in avanti l'interrogativo tra Big Rom ed Edin resiste, il resto della formazione titolare pare fatta.

Davanti a Onana, che torna tra i pali dopo aver lasciato spazio ad Handanovic contro l'Udinese, la linea a tre sarà composta da Skriniar, Acerbi e Bastoni. De Vrij è stato in corsa per una maglia, ma alla fine Simone ha deciso di affidarsi ai suoi "pretoriani" anche perché lo slovacco sabato ha riposato. Sulle fasce giocheranno a destra Darmian e a sinistra Dimarco, mentre la cerniera centrale sarà composta da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Con Brozovic che tornerà in panchina perché non è ancora al top della condizione dopo un autunno complicato dall'infortunio alla coscia, un bel Mondiale e il problema al polpaccio a gennaio. In avanti come detto il Toro, con la fascia da capitano, e più Lukaku di Dzeko”, si legge.