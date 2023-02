Gosens: “Inter grossa sfida mentale. Arrivi e sei nessuno. Ma io ho ambizione e voglio…”

Robin Gosens, esterno tedesco arrivato all'Inter dall'Atalanta, sta completando gli studi in psicologia. Ecco l'intervista alla Uefa

Alessandro Cosattini

Robin Gosens si racconta al sito ufficiale della Uefa. L'esterno tedesco arrivato all'Inter dall'Atalanta, sta completando gli studi in psicologia e ha parlato così in vista della sfida contro il Porto negli ottavi di finale di UEFA Champions League.

L’importanza della psicologia nel calcio…

Sto ancora studiando ma non lo farò ancora per molto. La mia laurea è nelle fasi finali. Ho alcune cose da correggere e poi, si spera, gli ultimi dettagli verranno sistemati. Dopodiché, dovrei avere la mia laurea in tasca, a patto che il professore approvi.

Penso che che la psicologia sia estremamente importante nel contesto del calcio. Ho anche imparato a farne tesoro. All'inizio della mia carriera non era così. La sua importanza è cresciuta per me, soprattutto attraverso i miei studi. Credo che la psicologia, in particolare ciò che accade nelle nostre teste, sia estremamente importante quando si tratta delle nostre prestazioni in campo. Ecco perché considero la psicologia essenziale per il nostro settore, che può essere estremamente intenso.

Sta cambiando il rapporto con la psicologia nel calcio?

Penso assolutamente che ci sia ancora strada da fare. Nelle mie cerchie, è ancora considerato un tabù parlarne. Non tutti sentono di potersi aprire completamente. Quando ho problemi mentali o psicologici, ho ancora l'impressione che molti calciatori la vedano come una debolezza.

Non si aprono e portano con sé i loro problemi. Penso si debba arrivare a un punto in cui non venga più considerato un tabù, e che invece sia vista come una forza enorme quando qualcuno si apre e ha la sicurezza di parlare delle cose che non vanno bene.

Credo che solo risolvendo questi problemi e parlando si riesca a trovare la giusta mentalità, perché puoi giocare bene a calcio solo quando sei in quelle condizioni. So che, quando sei mentalmente bloccato, senti le ferite più intensamente.

Gli psicologi e l'assistenza psicologica sono ancora un argomento tabù, non solo nel calcio ma anche nella società in generale. Non è vista come una cosa che può aiutarti a crescere come personalità e come persona.

Cambierà prima la società o lo sport?

Penso che le due cose vadano a braccetto. Se l'intera società lo trasformerà da argomento tabù a uno di cui si può parlare apertamente, allora, ovviamente, succederà la stessa cosa nel calcio.

Devo dire che il calcio è un mondo davvero unico in cui molte personalità forti hanno molto da dire sulla debolezza e sulle difficoltà mentali. Non la prendono sul serio finché non diventa un vero problema.

Dobbiamo raggiungere un punto in cui i problemi mentali verranno classificati come problemi reali. Non bastano persone che ti dicono: ”Rimetterti in sesto, non è poi così male, solo perché hai un paio di problemi non significa che devi giocare male”. Penso che si debba cambiare idea, e poi saremo in grado di raggiungere un punto in cui questi approcci negativi nello sport potranno essere trasformati in positivi”.

Sei sempre stato interessato alla psicologia?

Mi hanno sempre interessato le persone. Anche nello spogliatoio, non mi sono mai concentrato solo su di me, mi guardavo sempre intorno e pensavo: 'Perché quella persona non si allena bene? Forse c'è un motivo. Spesso parlavo con i miei compagni di squadra e chiedevo loro cosa succedeva, se c'era un motivo per cui non si stavano allenando bene o se non si sentivano ben integrati in squadra. È stato attraverso questa curiosità che ho sviluppato rapidamente un interesse per questo settore e ho pensato a quanto sarebbe stato bello se avessi potuto approfondire questo interesse attraverso lo studio.

Da quando ho iniziato i miei studi, quell'interesse è solo cresciuto. Ho iniziato a notare che, più mi occupavo di teorie e psicologia, più iniziavo ad aiutare la mia mente. Ho iniziato a chiedermi 'Come posso affrontare meglio gli infortuni? Come posso ottenere positività dai pensieri negativi?’ Questo è un aspetto essenziale per noi. Abbiamo sempre pensieri negativi e dobbiamo superare le barriere. Il modo in cui affrontiamo queste barriere è la chiave del successo nello sport a questi livelli. Ho imparato molto su me stesso.

Hai mai aiutato altre persone grazie alla tua esperienza?

Non ho aiutato persone come psicologo, ma quando le persone mi chiedono consigli, cerco di darglieli. Se le persone intorno a me o i compagni di squadra hanno problemi, provo a fare domande. Questo aiuta molte persone, anche solo il sapere che qualcuno è interessato ai loro problemi. Nella società nel suo insieme siamo spesso così superficiali l'uno con l’altro. Cerco di porre domande profonde e di avere discussioni profonde.

Quando le cose emergono, allora si aiutano le persone. Sono ancora molto lontano dall'essere uno psicologo praticante e non vorrei farlo e livello professionale. Penso che si possano cambiare molte cose con qualche buon consiglio, soprattutto avendo conversazioni profonde e significative che possono aprire porte.

Sarà qualcosa che potrai fare anche al di fuori dallo sport una volta terminata la carriera?

Credo che sarà nel contesto sportivo. Il mio grande sogno è giocare a calcio ai massimi livelli il più a lungo possibile, ma, dopo, voglio essere abbastanza preparato psicologicamente per avviare la mia pratica perché voglio aiutare le persone che sentono molta pressione, che soffrono per problemi di salute mentale e si ritrovano bloccati. È una combinazione molto interessante perché, da un lato, sai com'è gestire quella pressione perché eri tu stesso un atleta professionista, e, dall'altro, hai le basi dei tuoi studi accademici.

Ti ha aiutato la psicologia quando sei passato dall’Atalanta all’Inter?

È stata sicuramente una sfida molto grande per me a livello mentale. Mi ha portato fuori dalla mia zona di comfort. È sempre difficile decidere di lasciare la tua zona di comfort per provare qualcosa di nuovo. Stavo molto bene all’Atalanta. Abbiamo vinto tutto quello che c'era da vincere per il club, non in termini di titoli, ma in termini di traguardi. Lasciarsi tutto alle spalle per una nuova avventura è, ovviamente, un grosso problema a livello mentale. Arrivi in un nuovo club e praticamente inizi da zero. Certo, potresti avere una certa reputazione, ma nello spogliatoio sei un “nessuno” e devi dimostrare le tue qualità. Ma io volevo lasciare consapevolmente la mia zona di comfort per la mia ambizione di ottenere il più possibile nello sport. Volevo fare il passo successivo perché sento di poter crescere come sportivo oltre che come persona.

Diresti che lasciare la zona di comfort è qualcosa che tutti dovrebbero fare almeno una volta, o ritieni che dipenda dalle circostanze individuali?

Non direi che devi farlo necessariamente. Dipende dalla tua situazione. Ma credo che lasciare la tua zona di comfort vada di pari passo con la crescita e lo sviluppo come persona.

Se sei in un contesto, in un ambiente dove tutto è sempre uguale, senza grandi cambiamenti, sei soddisfatto. Se pensi di essere esattamente dove vuoi essere, non hai bisogno di nient'altro e sei estremamente felice, potresti non aver bisogno di lasciare la tua zona di comfort. Ma, personalmente, avevo l'ambizione di ottenere il massimo dalla mia carriera. Sentivo di poter giocare in un club più grande dell'Atalanta.

Quindi, uscendo dalla mia zona di comfort, scoprirò se avevo ragione a pensarlo o se l'Atalanta era invece il mio apice. Quindi, consiglierei di fare questo passo fuori dalla zona di comfort a tutti coloro che vogliono sperimentare qualcosa di nuovo o che sentono che gli manca qualcosa per essere completi perché, inevitabilmente, crescerai dovendoti adattare a nuove circostanze.

