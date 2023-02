CM – Mercato Inter, nome sfumato a gennaio tornerà d’attualità in estate: lo scenario

Non ha dubbi calciomercato.com: c’è un nome che a gennaio è stato vicino all’Inter e tornerà d’attualità in estate

“L'Inter aveva individuato in Merih Demiral il sostituto ideale di Milan Skriniar. Primi contatti avviati e un ok di massima a un'operazione in prestito con diritto e obbligo di riscatto raggiunto, il tutto in attesa di approfondire una volta ci fosse stata la reale necessità del club del presidente Zhang di prendere un altro difensore. Un'ipotesi che è sfumata per gennaio, ma tornerà d'attualità la prossima estate: Demiral-Inter è una pista pronta a riscaldarsi nuovamente”, si legge.