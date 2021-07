Sky – Inter, Arsenal apre al prestito di Bellerin. Ma il sogno proibito è un altro

Il club nerazzurro è alle prese con il mercato degli esterni per sostituire Hakimi e i due profili presi in considerazione sono noti

Ceduto Hakimi al PSG, l'Inter deve trovare un sostituto e ormai da settimane si parla di Nandeze Bellerin. Sono questi i due nomi fatti per la fascia destra, dove c'è Darmian come jolly. Il giocatore italiano si è messo in mostra tutte le volte che Conte gli ha dato una chance. Ma da solo non basta e per questo i nerazzurri, spiegano a Skysport, stanno lavorando sul calciatore del Cagliari (che però da esterno sarebbe adattato) e sul giocatore spagnolo dell'Arsenal.