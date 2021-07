Andrea Zenga: “All’Inter vorrei Dumfries. Lazzari non mi fa impazzire. Nandez…”

Il figlio dell'ex portiere ha parlato di calcio con i suoi follower e ha detto la sua anche sul mercato nerazzurro

Eva A. Provenzano

Il figlio di Walter Zenga, Andrea, noto al grande pubblico per la partecipazione recente al Grande Fratello Vip, ha risposto alle domande dei follower su Instagram. E ha così parlato anche dell'Inter: «Chi preferirei per il post-Hakimi? Bella domanda. Io preferirei Dumfries, agli Europei l'ho visto bene, mi piace un sacco. Lazzari è abituato a giocare a cinque ma non mi fa impazzire. Se prendiamo Nandez, che è un buon jolly, potrebbe anche rimanere titolare Darmian».

-Cosa pensi dell'approdo di Inzaghi all'Inter? Pensi possa fare bene?

Me lo auguro. Quando lo abbiamo preso l'ho detto che era secondo me il migliore da prendere per la situazione dell'Inter. Ovviamente dipende dal mercato. Speriamo di limitare i danni perché abbiamo uno scudetto da difendere e dobbiamo lottare in Italia e in Europa. Quindi Inzaghi deve essere anche aiutato dalla società.

-La bagarre Zaniolo-Mourinho?

Ho visto che l'allenatore si è arrabbiato con lui per aver sfiorato la rissa in amichevole. Con Mou il comportamento credo sia importante, credo possano però essere un buon connubio per la Roma.

-Spalletti al Napoli?

Spalletti mi piace. O fa una grande stagione. O il Napoli starà nei piani alti o durerà pochissimo perché non vedo un carattere che possa andare d'accordissimo con De Laurentiis.