"In generale, Inzaghi deve correggere subito qualche piccolo campanello d’allarme che la gara di Genova ha fatto suonare. Mancanza di attenzione, di lucidità, in qualche caso anche di concentrazione. I famosi dettagli, di cui ha parlato Inzaghi. Non è stata solo una questione di gambe. E su questo aspetto Inzaghi e il suo staff lavoreranno in settimana. Un altro nodo riguarda Lautaro. Vale il discorso relativo agli azzurri: concedere minuti oppure far partire Taremi? Difficile immaginare il Toro in panchina all’esordio stagionale a San Siro".

"Certo è che, se Taremi non si fosse infortunato a fine luglio, l’argentino sarebbe partito dalla panchina. Lautaro ha le ruote ancora sgonfie ed è logico che sia così. Inzaghi e lo staff tecnico hanno pensato un piano apposta per il capitano: portarlo in ottima condizione in dieci giorni, in tempo per il primo scontro diretto del campionato contro l’Atalanta, il 30 agosto. In mezzo c’è la gara con il Lecce: un minutaggio inferiore rispetto a quello di Genova è nell’ordine delle cose".