L’Inter ci ha preso gusto e non vuole fermarsi: obiettivo quota 94 e sgambetto alla Juve

Il tecnico dell'Inter Conte, dopo la vittoria dello scudetto, vuole che i nerazzurri diano il massimo per battere anche Roma, Juve e Udinese

"Quella con la Juve di sabato sarà una sfida da non fallire: la concorrenza va veloce e il tempo stringe, un passo falso contro i neo campioni d'Italia per Andrea Pirlo potrebbe pesare come un macigno. L'Inter, come detto, non starà di certo a guardare. E se ieri, contro la Sampdoria, Conte ha optato per un massiccio turnover, facile pensare che all'Allianz Stadium possa presentare un undici titolare per almeno 9/11: Handanovic sarà al proprio posto tra i pali con i soliti Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa. A centrocampo Hakimi a destra con uno tra Perisic e Darmian sull'out opposto. In mezzo Barella, Brozovic ed Eriksen (oppure Sensi o Gagliardini). Davanti, chance altissime per vedere dall'inizio i titolarissimi Lautaro e Lukaku", riporta Gazzetta.it.