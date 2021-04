Inter, svolta a sinistra: salgono le quotazioni di Dimarco. Due ipotesi con il Verona

L'esterno classe '97, una delle rivelazioni di questa stagione di Serie A, è pronto per il salto in una big

Fabio Alampi

Federico Dimarco è una delle rivelazioni della stagione: l'esterno mancino, prodotto del settore giovanile dell'Inter, è uno degli uomini chiave del Verona di Juric, dove si sta facendo apprezzare soprattutto in fase offensiva (4 gol e 5 assist fin qui). La dirigenza nerazzurra non l'ha mai perso di vista, e sta valutando con attenzione cosa farne: il giocatore è attualmente in prestito con diritto di riscatto in favore degli scaligeri, che potrebbero decidere di far valere questa opzione per poi cederlo a cifre maggiori a una big. Operazione, questa, che garantirebbe un ritorno economico anche all'Inter, che vanta il 50% su una eventuale cessione. Ma si valuta anche (e soprattutto) l'aspetto tecnico: negli ultimi tempi, secondo La Gazzetta dello Sport, si sta facendo largo l'ipotesi di un ritorno in pianta stabile a Milano.

Futuro ancora da scrivere

"Il giocatore aspetta una grande chiamata, mentre il Verona ha l'occasione di riscattarlo a 6,5 milioni dai nerazzurri, che però vantano un 50% sulla sua futura rivendita. Un dettaglio che cambia molto gli scenari. Non è da escludere che Dimarco possa seguire Juric, sia che il tecnico rimanga a Verona, sia in caso di partenza verso la panchina di una big, leggi Napoli. In quel caso i veneti lo riscatterebbero per incassare il massimo dalla cessione, facendo felice pure l'Inter con una ricca plusvalenza (e dividendo l'incasso)".

Ritorno all'Inter

L'Inter, tuttavia, è da tempo in cerca di un esterno mancino che possa garantire spinta e qualità sulla fascia, sulla falsa riga di quanto fa Hakimi sulla destra: Young è destinato a tornare in Inghilterra, rendendo quindi necessario trovare un'alternativa a perisic, titolare nelle ultime uscite stagionali e nuovo punto fermo di Conte. Ecco che Dimarco potrebbe quindi rappresentare la soluzione giusta per le esigenze nerzzurre: "Salgono però le quotazioni di un ritorno di Dimarco in nerazzurro. L'Inter si ritroverebbe in casa un nuovo acquisto senza esborso e avrebbe una freccia già adatta al 3-5-2 di Conte".