Inter, insidia soste: il dato tiene in allarme Conte. Vietato staccare la spina

Abbassare la guardia non è un'opzione contemplata, né da Antonio Conte, né dai suoi ragazzi. Perché ci sono dieci partite da qui alla fine del campionato, e c'è un sogno chiamato scudetto da realizzare. L'impresa è tutt'altro che conclusa, tante insidie ancora dietro l'angolo. Una di queste sarà riattaccare la spina e ricominciare a spingere fin dalla partita contro il Bologna al Dall'Ara, il 3 aprile. Una gara che verrà pochi giorni prima della gara contro il Sassuolo del 7 (oggi l'ufficialità).

Due appuntamenti tutt'altro che agevoli, soprattutto se si guarda al recente passato. Come riporta Tuttosport, infatti, l'Inter in questa stagione non è mai riuscita a vincere, alla ripresa del campionato dopo la sosta, due partite consecutive: