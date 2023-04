Inter, riecco l’attacco: gol e giocate per Lautaro e i compagni di reparto

Tra le note positive di Inter-Benfica sicuramente aver ritrovato il gol dell'attacco. Lautaro Martinez lo inseguiva da tempo e lo ha ritrovato nella notte importantissima di San Siro. Lo sottolinea il Corriere dello Sport di questa mattina: "Una rete meritata quella del Toro, che ha spezzato un digiuno lungo 8 gare. Nella sua prestazione, infatti, non c’è stato soltanto il gol, ma anche tanta presenza nel cuore del gioco. Il guaio è che è uscito dolorante, quindi le sue condizioni andranno verificate nelle prossime ore. Là davanti, comunque, non soltanto Lautaro ha dato segnali di risveglio".

I suoi compagni di reparto, come sottolinea il quotidiano, hanno fatto altrettanto: "Anche Correa, infatti, ha ritrovato il gol che gli mancava addirittura dallo scorso 29 ottobre, esultando pure polemicamente. Mentre, sulla rete del primo vantaggio c’era stato lo zampino di Dzeko, che ha tenuto il pallone, vincendo il contrasto con Antonio Silva. Poi è subentrato il Toro, che ha duettato con Barella, spingendolo dentro l’area di rigore avversaria. A quel punto il centrocampista si è inventando una giocata da campione, sterzando e mandando per le terre due avversari. Poi, con un sinistro a giro, non ha dato scampo a Vlachodimos".