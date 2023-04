CdS – Inter, scossa Champions: ieri Marotta ha fatto una promessa

L'Inter ha azzannato il Benfica e conquistato ieri la semifinale di Champions League. Un traguardo importantissimo, per certi versi inatteso, che impreziosisce e non poco la stagione nerazzurra. Ma non è finita qui: se da un lato i nerazzurri continueranno a lottare per arrivare fino in fondo, dall'altro devono approfittare della spinta emotiva per rialzarsi anche in campionato.