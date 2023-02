Riecco la LuLa: 5 mesi dopo Lukaku-Lautaro guideranno l’attacco dell’Inter contro la Samp

Dopo cinque mesi e mezzo di assenza, riecco la LuLa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, saranno Lukaku e Lautaro a guidare l'attacco dell'Inter nella trasferta di Genova contro la Sampdoria. Una bellissima notizia per Simone Inzaghi e per tutto l'ambiente nerazzurro. Scrive la rosea:

"Torna la LuLa. Dopo l'antipasto dei quarti di Coppa Italia contro l'Atalanta, martedì 31 gennaio, Lukaku e Lautaro faranno coppia dal 1' anche in campionato. L'ultima volta è successo lo scorso 26 agosto, all'Olimpico contro la Lazio. Quel venerdì notte nessuno avrebbe mai potuto immaginare che sarebbero trascorsi cinque mesi e mezzo prima di rivederli l'uno al fianco dell'altro titolari in Serie A. La Dea Bendata non ha aiutato la coppia che ha regalato a suon di gol lo scudetto all'Inter di Conte. In particolare il belga, martoriato da due infortuni alla coscia sinistra e da un'infiammazione al ginocchio sinistro, quando a gennaio pensava di essere uscito definitivamente dal tunnel".