Marco Barzaghi: “Lukaku? Ieri è circolata una voce su un futuro al Napoli in questo affare”

"L'accordo, prima che con Lukaku, va trovato con il Chelsea. Bisogna vedere se il club inglese sia disposto a rinegoziare gli accordi attuali, per abbassare la cifra del prestito e magari fissare una cifra per il riscatto. Addirittura ieri circolavano voci su una possibilità di offerta del Chelsea al Napoli con Lukaku come contropartita per arrivare a Osimhen. Dunque, non sarà un'operazione facile".