Sky – Inter, Lukaku in pole verso la Sampdoria. Il suo futuro dipende da…

In chiave futuro, Sky aggiorna così sulla situazione del belga: “Lukaku ha fatto carte false per tornare, la voglia di rimanere è fuori discussione. Per il futuro bisogna aspettare però, ora ha bisogno di ritrovare gol e continuità. Poi dipenderà anche da come finirà la stagione, dal campionato alla Champions passando per la Coppa Italia. Lukaku è in prestito quindi l’Inter dovrà risedersi al tavolo col Chelsea”.