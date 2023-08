Inter, il ringiovanimento della rosa rallenta ma prosegue. Anche con Arnautovic e Sanchez

Gli ultimi arrivi in casa Inter, Arnautovic e Sanchez, hanno fatto storcere il naso a parecchi. Non per il valore - indiscutibile - dei due calciatori, arrivati per completare il reparto offensivo dei nerazzurri, quanto per la loro carta d'identità: l'austriaco è un class '89, il cileno un '88. Due elementi sicuramente non futuribili e rivendibili, in contrasto con le altre operazioni in entrata del mercato estivo interista, che hanno fatto registrare un sensibile ringiovanimento della rosa a disposizione di Inzaghi. Eppure questo progetto societario prosegue, seppur con un evidente rallentamento.