GdS – Buchanan dice sì all’Inter: “Cifre e formula dell’affare, manca sì finale Zhang”

Il mercato invernale si avvicina e l’ Inter si muove per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. La società lavora su un binario doppio: un colpo per la fascia destra dopo l’intervento di Cuadrado e uno in attacco, ma dipende da Sanchez per La Gazzetta dello Sport.

Buchanan ha già detto sì

“La priorità è l’esterno che prenda il posto in rosa di Cuadrado. L’idea di avanzare stabilmente Darmian non convince del tutto. Il piano dei dirigenti nerazzurri è quello di regalare a Inzaghi un vero esterno di ruolo. E il nome è quello di Tajon Buchanan, canadese classe 1999 del Bruges. Il giocatore ha tutte le caratteristiche in ordine per poter diventare nerazzurro. In serie: guadagna poco, attualmente circa 400 mila euro. Non vuole rinnovare il contratto in scadenza col Bruges, datato 2025. Ha in testa un’esperienza in un campionato più affascinante rispetto a quello belga. Ha già detto sì alla prospettiva Inter, che gli è stata messa davanti agli occhi dai suoi agenti. E, cosa più importante, può arrivare per una cifra contenuta.