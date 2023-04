Inter, devi fidarti dei tre moschettieri. Onana, Bastoni e Barella: ecco da chi ripartire

Prestazione sublime dell'Inter in casa del Benfica. A Lisbona si è vista una squadra solida, matura e di grande personalità

Prestazione sublime dell'Inter in casa del Benfica. A Lisbona si è vista una squadra solida, matura e di grande personalità. Bastoni per Barella è ormai un asse consolidato, ma i due giocatori oltre ad aver costruito il gol hanno offerto una gara di alto livello. Così come Onana.

"La grande notte di Lisbona porta la firma dei tre moschettieri nerazzurri, ovvero i nomi su cui la società dovrebbe concentrarsi per costruire il futuro. Il primo è Athos-Onana che raggiunge il sesto clean sheet su nove gare di Champions, mettendo lo zampino con una grande parata in più della metà di queste partite; il secondo è Porthos-Barella che, in Europa, si ritrasforma in uno dei migliori centrocampisti del continente, capace di tutto e di più; il terzo è Aramis-Bastoni che di nome è un difensore ma di fatto è un tutto- fare, uno di quelli che il calcio contemporaneo brama e che Pep Guardiola si crea da sé, non trovandoli sul mercato (vedi alla voce Stones-regista contro il Bayern). Eccoli, i magnifici tre al servizio del quarto moschettiere in difficoltà, il D’Artagnan-Inzaghi, che su quest’asse trova la sua più nobile Inter rifletta, il mister, sul fatto che la miglior versione nerazzurra sia quella di Champions (blocco compatto e campo davanti) e sul perché non l’abbia mai proposta in campionato", analizza Libero.

ONANA Onana è la tentazione della plusvalenza facile: arrivato a zero, ora vale almeno 30 milioni. Per una società che è chiamata a racimolare soldi ad ogni sessione di mercato, l’idea di mettersi in attivo con un solo sacrificio è la più comoda. Lo scorso anno il prescelto era Skriniar, prima del cambio idea e del pentimento. Ma un portiere così, con esperienza internazionale e personalità "alla Julio Cesar", l’Inter non lo troverebbe a buon mercato e anche i nomi italiani (Vicario su tutti) sarebbero da struttura- re a questi livelli.

BASTONI Bastoni è il nuovo-Skriniar, ovvero un difensore centrale che si è distinto come punto di forza nel recente passato, che si professa interista e che ha un contratto da rinnovare prima che entri nell’anno di scadenza. La differenza con lo slovacco è una e sostanziale: con i suoi 23 anni, Bastoni è il più giovane tra i titolari e il terzo tra i componenti della rosa dopo Asllani (21) e Bellanova (22).

È vero che nelle ultime due stagioni non ha toccato i picchi di rendimenti avuti con Conte per via di alcuni acciacchi e di un diverso utilizzo da parte di Inzaghi, ma trovarne un altro simile a cifre contenute è impossibile. In più, in un reparto difensivo da rifare completamente, qualcuno deve fungere da ponte. L’Inter in questo caso deve resistere alla tentazione di bloccare le trattative per il rinnovo per via delle richieste eccessive: tra i 5 milioni all’anno offerti e i 6,5 richiesti, si può trovare un accordo. Si deve.

BARELLA "Barella è invece il simbolo della resistenza interista. Uno capace di convivere con una stagione opaca e di brillare nel- le notti che sembrano il preludio alla fine e invece diventano nuovi inizi. È il centrocampista più “internazionale” dell’Inter, la quale dovrebbe chiamarlo a rapporto e responsabilizzarlo. A Barella bisogna chiedere meno lamentele e più positività in campo. Farne, in altre parole, un leader in una squadra che a volte viene meno ai suoi doveri. Ecco, a tal proposito, la società ha ora il dovere di ripartire da questi tre", chiude Libero.