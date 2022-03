Inter-Paredes, ritorno di fiamma: il giocatore gradisce. Dall’Argentina filtra questa voce

Il centrocampista del Psg, vecchio pallino di Marotta, potrebbe lasciare Parigi al termine della stagione

Gianni Pampinella

Una delle lacune della rosa dell'Inter è non avere dei ricambi all'altezza a centrocampo. Vidal, Gagliardini e Vecino non offrono le stesse garanzie di rendimento del terzetto titolare composto da Brozovic, Barella e Calhanoglu. Ecco perché la società nerazzurra è pronta a rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'Inter è sulle tracce di Leandro Paredes. "La voce - al momento solo sussurrata - rimbalza dall’Argentina, da fonti vicine alla Seleccion, e racconta di possibili sviluppi a stretto giro di posta. Stando sempre a quanto filtra dall’Argentina, Paredes non disdegnerebbe un eventuale trasferimento sotto la Madonnina".

"A dare consistenza alle voci che rimbalzano oltreoceano sono i precedenti tentativi di Beppe Marotta, che un po’ di anni fa cercò di portare il centrocampista a Torino. Le circostanze favorevoli sono rappresentate da un contratto in scadenza nel 2023 e da una trattativa per il rinnovo che stenta a decollare. L’affare non si preannuncia comunque semplice, ma l’Inter ha tanti motivi per pensare all’argentino".

"Paredes possiede infatti i requisiti perfetti per inserirsi e completare il centrocampo di Inzaghi, risolvendo allo stesso tempo più di un “problema” perché impiegabile tanto come vice-Brozovic tanto come mezzala d’inserimento al posto di Cahlanoglu, o persino come trequartista. L’eventuale arrivo di Paredes non precluderebbe i discorsi (già avanzati) relativi a Frattesi, ma di sicuro richiederebbe una decisa “sfoltita” con gli addii di almeno due tra Vidal, Vecino e Gagliardini".

