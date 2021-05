Inter-Roma, le ultimissime: un solo dubbio per Conte. Lukaku-Sanchez in avanti

L'Inter torna in campo a San Siro, con l'obiettivo di raggiungere il record di 15 vittorie consecutive a San Siro

L'Inter torna in campo per la penultima partita a San Siro di questa stagione, con l'obiettivo di raggiungere il record di 15 vittorie consecutive in casa, traguardo mai acciuffato dai nerazzurri nella loro storia. Di fronte, una Roma sospesa tra presente e futuro targato Josè Mourinho. Come contro la Sampdoria, Antonio Conte opterà per un moderato turnover, lasciando spazio a chi quest'anno ha giocato meno. Torna Skriniar in difesa, con i confermati Ranocchia e Bastoni. A destra, Darmian sostituirà Hakimi. Resta un solo dubbio a centrocampo tra Sensi ed Eriksen, con il primo favorito. Sanchez-Lukaku coppia d'attacco. Ecco la probabile formazione dell'Inter: